Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли на своем собственном канале в Youtube опубликовало видеоролик, на котором был представлен весь процесс создания отечественных автомобилей премиальной марки Aurus.

На 2-минутном видео показано, как создавалась одна из моделей «Аурус» – президентский лимузин Senat, входящий в проект «Кортеж» – от создания первых эскизов до укрепления на капоте готовой машины шильдика Aurus.



Напомним, что серийная сборка автомобилей Aurus должно стартовать с 2020 года. Производством машин займется предприятие Sollers, базирующееся в Алабуге. Ежегодно планируется выпускать до 5 тысяч машин «Аурус».