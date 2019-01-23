«Мигалки» смогут использовать только службы, входящие в МЧС

Вступил в силу новый указ президента РФ, который предусматривает отмену права использовать «мигалки» на транспорте аварийных служб, которые не входят в состав МЧС.

Ещё в прошлом году в профильном ведомстве решили провести проверку служб, которые не являются подотчётными. Особое внимание уделялось тем, кто использовал символику чрезвычайных служб не по назначению, так как в последнее время был зафиксирован значительный рост количества аварий на дорогах с участием подобного транспорта.

На основании полученных данных после проверок было решено запретить спасательным службам, не входящим под юрисдикцию МЧС, использовать световые сигналы на легковушках. Владимир Путин не так давно подписал соответствующий указ, и теперь ведомство будет заниматься доработкой различных актов в соответствии с новыми нормами.

Напомним, что стало известно о том, что водителей, которые в дальнейшем будут управлять транспортными средствами, оснащёнными звуковыми и световыми сигналами, теперь обучают по новым методикам. Такие действия направлены на повышение квалификации автомобилистов, а также совершенствование навыков экстремального вождения.