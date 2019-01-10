Mercedes назвал цены для РФ на «топовый» внедорожник GLE

Компания Mercedes-Benz объявила официальные цены на «топовую» версию внедорожника GLE новой генерации с дизельным мотором для России.

В данной модификации с индексом 400d автомобиль комплектуется 2,9-литровым 330-сильным дизелем, работающим в паре с 9-диапазонной автоматической трансмиссией и системой полного привода. Стоимость двух фиксированных комплектаций под названиями (Sport и Black Line) начинается от 5 миллионов 900 тысяч рублей.

С места до первой «сотни» самый мощный в линейке дизельный GLE разгоняется всего за 5,8-секунды, а его максимальная скорость составляет 240 километров в час, сообщает издание 110km.ru.

В базовый арсенал внедорожника (версия Sport за 5,9 млн рублей) войдут внешний AMG-пакет, кожаная отделка салона, обогрев рулевого колеса и передних сидений, а также мультимедийная система с навигацией, система кругового видеообзора и многое другое.

Более продвинутая комплектация Black Line по стоимости от 6 миллионов 800 тысяч рублей предлагает покупателям дополнительно получить панорамную крышу, матричную оптику и более продвинутую аудиосистему фирмы Burmester.