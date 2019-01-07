Mercedes-Benz показал внедорожные качества нового G-Class

Компания Mercedes-Benz на своем канале в Youtube опубликовала видеоролик, на котором показала внедорожные качестве новой генерации внедорожника G-Class.

В качестве тестового автомобиля был выбран Mercedes-Benz G500, оснащенный четырехлитровым бензиновым мотором.

Автомобиль продемонстрировал отличные внедорожные качества, успешно справившись со всеми испытаниями, но при этом также соблюдая три простых, но важных правила:

медленный въезд в воду (во время преодоления такого препятствия скорость должна быть не более десяти километров в час).

Останавливаться нельзя (на большой глубине при остановке задняя часть машины начнет всплывать)

После завершения прохождения водных препятствий вброд необходимо просушить колодки, иначе они потеряют свою эффективность.