Mercedes-Benz CLA второго поколения станет крупнее предшественника

Стало известно о том, что новую модификацию автомобиля модели Mercedes-Benz CLA начнут продавать уже через несколько месяцев.

Отметим, что впервые седан купеобразного типа поступил в продажу 5 лет назад. Тогда модель считалась едва ли не самой доступной версией премиального бренда, но в прошлом году в семействе А случилось пополнение и в продажу поступил стандартный седан. Однако, и от купеообразной версии в немецкой фирме решили не отказываться, так как она была весьма перспективной. И второе поколение Mercedes-Benz CLA было впервые продемонстрировано общественности в рамках выставки электроники, которая недавно открылась в Лас-Вегасе.



Внешне автомобиль достаточно сильно изменился. Полностью переработана головная оптика. Стекла дверей в машине стали безрамочными. Что же касается салона, то он практически полностью повторяет интерьер прошлой модификации. Хотя, изменилась форма дефлекторов обдува. Виртуальная приборная доска визуально соединяется с тачскрином системы мультимедиа.

Под капотом переднеприводного седана располагается мотор объёмом в 2.0 литра, который имеет мощность в 224 лошадиные силы. Продажи должны открыться в конце весны, и в России в скором времени начнут принимать предварительные заказы. Цены пока держатся в тайне. А актуальная версия первого поколения купеообразного седана продаётся на нашем рынке по цене от 2 миллионов 330 тысяч рублей.