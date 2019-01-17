McLaren представил спорткар 600LT Spider

Концерн из Уокинга представил свой новый спорткар 600LT Spider, который должен в скором времени поступить в продажу ограниченным тиражом.

Открытая версия купе 600LT оказалась на 100 кг легче, чем базовая модификация, и это даже несмотря на то, что автомобиль сохранил складную жесткую крышу. Верх можно опускать и поднимать на скоростях до 40 километров в час.

Приводит в движение новый McLaren 600LT Spider 3,8-литровый турбированный мотор на 600 лошадиных сил, сочетающийся с новейшей выхлопной системой и 7-скоростным «роботом».

Точный объем выпуска новинки пока неизвестен, как и возможная цена спорткара.