Машины эвакуируют из-под только установленных знаков

Столичные водители по-прежнему не могут найти выход из ситуации с массовыми эвакуациями автомобилей. А вот службы эвакуаторов и компании, которые уполномочены ставить знак, работают на редкость отлаженно.

В Москве всегда была непростая ситуация с парковками, как и в любой другой столице мира. И с ростом количества машин у населения, положение только накаляется. Но, любители быстрой наживы решили и вовсе довести автомобилистов до безумия. Как оказалось, теперь отправить на штрафстоянку можно даже тот транспорт, который стоит на парковке и не нарушает никаких правил. Всё, что для этого нужно – поставить знак и вызвать службу эвакуатора.

Вопиющий инцидент случился с одним из многодетных отцов. Он льготник и может оставлять авто на любой парковке бесплатно. Накануне он оставил свой транспорт возле торгового центра, после чего отправился за город на общественном транспорте на несколько дней. Вернувшись, он обнаружил, что его авто эвакуировали, так как оно находилось прямо под знаком, запрещающим парковку. Однако, сотрудники торгового центра рассказали, что знак сначала установили, а потом начали сразу же эвакуировать авто, выписывая штрафы.

Как оказалось, знак запрета установили на законных основаниях. Но, почему водителей не известили об этом – остаётся неясно. И таких ситуаций в городе сотни. Чтобы доказать свою правоту, водителям нужно предъявлять фотографии с места парковки до и после. Но, к сожалению, чаще всего они просто оплачивают незаслуженные штрафы, не желая сталкиваться с бюрократией.