Mahindra Marazzo «рискует» стать лучшей моделью автосалона в Детройте

На автомобильном салоне NAIAS-2019 в Детройте состоялась премьера нового 8-местного минивэна индийской компании Mahindra. Примечательно, но несмотря на дебют в США, продавать автомобиль в Северной Америке «Махиндра» не планирует.

Причина, по которой индийцы привезли в «столицу моторов» свою новую разработку, связана с тем, что большая часть работ при создании этой модели велась на североамериканских предприятиях компании в Оберн-Хиллс (штат Мичиган).

Рамный минивэн Marazzo продается в Индии в двух модификациях – 7- и 8-местной. Приводит в движение автомобиль 1,5-литровый 4-цилиндровый двигатель на 121 лошадиную силу, работающий в паре с 6-ступенчатой «механикой», пишет издание 110km.ru.

Визуально автомобиль сильно напоминает первое поколение Honda Odyssey.

По мнению американских журналистов, несмотря на то, что Mahindra Marazzo не самая красивая модель автовыставки в Детройте, автомобиль приковывает к себе внимание посетителей и журналистов, которым автосалон этого года кажется скучным, а этот необычный минивэн его разбавляет.

Машина не может похвастаться и высокой скоростью – этот минивэн простая, но вместительная и хорошо укомплектованная “рабочая лошадка”. В арсенал базовой версии автомобиля входит 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, 4,2-дюймовый монитор бортового компьютера, вентиляционные отверстия на крыше и панель управления для заднего ряда сидений.

Стоимость этой модели в Индии составляет относительно небольшие 999 тысяч рупий, что при пересчете на американскую валюту составляет примерно 14 тысяч долларов.