Лучшим автомобилем для геев стало купе Alpine A110

Представители европейской организации Ledorga, являющиеся геями-автолюбителями, ежегодно, начиная с 2005 года, выбирают путем голосования в своем сообществе лучший по их мнению автомобиль.

В 2019 году победителем этого конкурса под названием European Gay Car of the Year стало купе Alpine A110.

Напомним, что этот заднеприводный автомобиль оснащается бензиновым турбированным мотором на 252 лошадиные силы, сочетающимся с 7-диапазонным “роботом” с двойным сцеплением. С места до первой “сотни” французское купе разгоняется за 4,5-секунды.

С момента запуска конкурса European Gay Car of the Year его победителями в разное время становились: Mercedes-Benz E-Class Coupe, Alfa Romeo MiTo, Citroen DS3 Cabrio, Mini Roadster и другие модели автомобилей.