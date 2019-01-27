Lighting Motorcycles готовит новый электрический мотоцикл

Стартап Lighting Motorcycles объявила о скором запуске приема заказов на новый флагманский электробайк LS-18. Презентация новинки состоится в марте этого года. Стоимость электрического мотоцикла составит 13 тысяч долларов.

Мотоцикл также будет иметь “заряженную” модификацию под названием Carbon Edition, цена которой пока не анонсирована, как и характеристики.

Сообщается, что запас хода базового LS-18 составит порядка 230 километров. Максимальная скорость электрического мотоцикла будет ограничена на отметке в 240 километров в час. На зарядку батарей электробайка будет уходить порядка 35 минут.