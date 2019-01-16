Лифтованный Volkswagen Amarok получил кофеварку

Тюнинг ателье Arctic Trucks представила собственную версию пикапа Volkswagen Amarok, укомплектованного мотором V6.

Спецверсия этой модели разработана для условий серьезного бездорожья и эксплуатации при крайне низких температурах воздуха.

Автомобиль, созданный для Заполярья, получил название Amarok AT35. За счет лифтованной на 25 миллиметров передней и задней подвески, а также огромных внедорожных колес, пикап способен преодолевать даже самые труднодоступные места.

В дополнение к автомобилю идет огнетушитель, портативный генератор, а также кофемашина, установленная в салоне. Кроме них в багажнике лифтованного «Амарока» можно найти домкрат хай-джек, аптечку с дефибрилятором и УВЧ-радиопередатчик.

Приводится в движение Amarok AT35 за счет 3-литрового дизельного двигателя TDI V6, выдающего 224 лошадиные силы мощности.

В компании сообщили, что пикап способен взбираться на 45-градусные уклоны, а также перевозить грузы весом до 1154 кг.

Напомним, что на российском авторынке продается обычный «Амарок». С дизельным V6 стоимость автомобиля составляет порядка 3 миллионов рублей.