Lifan представил бюджетного конкурента Toyota Camry

На рынок вышел автомобиль модели Lifan Murman, который позиционируется, как достойная альтернатива премиальной машине от Toyota.

На отечественном рынке машина стоит всего 949 тысяч рублей в стандартной модификации. И это делает автомобиль из бизнес-класса невероятно привлекательным для покупателей, ведь выглядит он, как респектабельный седан и обладает массой полезных функций, делающих поездку комфортной и безопасной.

Под капотом новинки располагается мотор объёмом в 1.8 литра с отдачей в 128 лошадиных сил. Автомобиль может разогнаться вплоть до 180 километров в час, а в смешанном режиме вождения расход топлива не превышает показатель в 7.7 литра.

Сообщается, что бак для горючего изготовлен из пластика, а дисковые тормоза оснащены вентиляцией. Кроме того, спереди оборудована подвеска MacPherson, тогда как сзади установлена независимая система с трёхрычажной установкой.

Эксперты полагают, что до полноценного бизнес-автомобиля новинка не дотягивает, так как не может похвастаться высокой отдачей мотора и наличием коробки автомат. Кроме того, в комплектации нет круиз-контроля, камер обзора и других полезных опций, которые присущи премиальному сегменту.