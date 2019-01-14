Lexus RC F Track Edition представят в Детройте

На Детройтском автосалоне 2019 года (NAIAS-2019) состоится официальный дебют трековой версии купе Lexus RC F 2020 модельного года. Об этом поведали официальные представители японской марки.

Информации по новинке пока мало. По последним сведениям, вес машины заметно снизится по сравнению с версией, представленной в 2018 году, однако новый RC F все-равно будет тяжелее BMW M4 CS, чтобы конкурировать с ним на гоночном треке на равных.

Судя по фотографиям новинки, опубликованных пресс-службой Lexus, основные кузовные панели автомобиля выполнят из углеволокна. Карбоновым окажется как спойлер, установленный на багажник, так и крыша с капотом.

Приводить в движение трековую версию купе Lexus RC F 2020 модельного года будет 5-литровый мотор V8, увеличившийся в мощности на 5 лошадиных сил и на 8 Нм в моменте (472 л.с. и 535 Нм). Вся мощность передается на заднюю ось, а в качестве трансмиссии будет задействована 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.