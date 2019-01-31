Land Rover отказался от 3-дверного Range Rover SV Coupe

Британский автогигант Jaguar Land Rover отказался от выпуска самого дорого в истории Range Rover под названием SV Coupe. Внедорожник должен был получить 3-дверный кузов и стоить как минимум 21 миллион рублей при пересчете на российскую валюту, но в итоге этот проект был свернут.

Концепт-кар Range Rover SV Coupe британцы представили в марте прошлого года на автосалоне в Женеве (Geneva Motor Show-2018). Автомобиль был спроектирован на базе стандартного Range Rover, но получил собственную силовую структуру и уникальный 3-дверный кузов.

Приводить в движение эту модель должен был 5-литровый компрессорный двигатель V8, выдающий 565 лошадиных сил мощности при 700 Нм максимального вращающего момента.

С места до первой «сотни» внедорожник должен был разгоняться за 5 секунд, а его максимальная скорость составляла бы 266 километров в час.

Причины отказа от серийного выпуска трехдверного Range Rover SV Soupe не называются.