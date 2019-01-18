Land Rover Defender, как у «Бонда», выставили на продажу

В рамках интернет-аукциона EBay с молотка уйдет уникальный внедорожник Land Rover Defender, который усилиями тюнеров был превращен в копию машины из 24-го фильма о похождениях агента британской разведки Джеймса Бонда (007) – «Спектр». Стоимость данного лота составляет 60 тысяч долларов или порядка 4 миллионов рублей.

Автомобиль в ходе своего перевоплощения в агентский получил лифтованную на 5 см подвеску, расширенные колесные арки, лебедку, багажник на крыше и лестницу, а также дополнительное световое оборудование, новую радиаторную решетку и новый капот плюс 37-дюймовую внедорожную резину Maxis Trepador.

Приводит в движение внедорожник не стоковый 2,2-литровый «дизель», а 8-цилиндровый бензиновый агрегат, сочетающийся с 5-ступенчатой «механикой».

Напомним, что оригинальный «Дефендер», принимавший непосредственное участие в съемках: 007 «Спектр», ушел с молотка в рамках одного из прошлогодних аукционов. За машину заплатили 365 тысяч 500 фунтов стерлингов или 31 миллион рублей по актуальному курсу.