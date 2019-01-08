Lamborghini представила обновленный Huracan Evo

Итальянская автомобильная компания Lamborghini представила рестайлинговую версию своего суперкара Huracan. Автомобиль видоизменился визуально, а также обзавелся новой системой контроля динамики и более мощным мотором. К своему названию новинка получила приставку Evo.

Приводит в движение обновленный Huracan Evo 5,2-литровый «атмосферник» V10, выдающий 640 лошадиных сил мощности при 600 Нм крутящего момента. С места до первой «сотни» суперкара разгоняется всего за 2,9-секунды, а его максимальная скорость составляет 325 километров в час.

Главным новшеством Huracan Evo является система контроля динамики LDVI, которая автоматически настраивает работу подвески в зависимости от информации, поступающих с датчиков ускорения, скорости, крена и тангажа.

До своих покупателей первые «живые» суперкары доберутся весной 2019 года. В США стоимость автомобиля составит 261 тысячу 274 доллара, что эквивалентно сумме в 17 миллионов 500 тысяч рублей при переводе на российскую валюту.