Lada Granta SW Cross выйдет в первой половине 2019 года

Компания «АвтоВАЗ» анонсировала старт продаж на российском авторынке кросс-версии своей самой бюджетной модели в линейке – Lada Granta SW Cross. Согласно информации, оглашенной представителями «АвтоВАЗ» на официальной пресс-конференции, автомобиль поступит в реализацию в первой половине 2019 года.

Напомним, что обновленное семейство автомобилей Granta было представлено на Московском автосалоне (ММАС-2018) и сразу после официального дебюта поступило в продажу. Исключением стала лишь модификация Granta SW Cross, которая была показана, но не вышла на рынок.

Автомобиль отличается от универсала Granta SW, продающегося с прошлого года, наличием защитных накладок из пластика по нижней кромки кузова, а также увеличенным клиренсом. Цены на новинку объявят перед началом реализации.

Напомним, что стоимость обычного универсала Granta в стартовой комплектации сейчас составляет 441 тысячу 900 рублей.