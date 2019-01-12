Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross покажут в мае

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Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross покажут в мае

Компания Renault назвала предварительную дату официальной презентации своего нового 3-рядного кросс-вэна, разработанного на базе компактного кроссовера Datsun Cross. Дебют новой модели «Рено» состоится в мае этого года.

На днях новинку заметили на тестовых испытаниях в Индии. Автомобиль, судя по сделанным шпионским фото, будет представлять собой перелицованную версию Datsun Cross. При этом дизайн кросс-вэна будет выполнен в фирменном стиле Renault и ее последних моделей, включая ромбовидную решетку радиатора и головную оптику со светодиодными дневными ходовыми огнями.

Кроссовер Renault RBC на базе Datsun Cross покажут в мае

Под капот новинки установят 1,2-литровый бензиновый мотор с отдачей в 78 лошадиных сил, сочетающийся с «механикой» или бесступенчатым вариатором. Привод – только передний.

Стоимость новой модели Renault пока не объявлена, но ожидается, что она составит порядка 750 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту. Основным рынком сбыта Renault RBC станет Индия.

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