Кроссовер Chevrolet Tracker 2020 показали до премьеры

Компания Chevrolet анонсировала новое поколение своего кроссовера Tracker 2020 модельного года. Презентация автомобиля состоится только в марте на автовыставке в Женеве, однако министерство промышленности КНР опубликовало первые фотографии товарной версии этого «паркетника».

Судя по снимкам, Chevrolet Tracker 2020 модельного года будет иметь фирменный дизайн, схожий с моделью Orlando новой генерации.

В подкапотное пространство автомобиля установят 1-литровый турбированный мотор на 116 лошадиных сил, работающий в связке с 6-ступенчатой «механикой» и преселективным «роботом».

Напомним, что в прошлом году ходили слухи о появлении дорестайлингового Chevrolet Tracker на российском авторынке, но под брендом Ravon. Автомобиль обещали представить на Московском автосалоне 2018 года (ММАС), но так и не привезли на выставку, хотя, согласно последним слухам, GM Uzbekistan уже собирает его. Стоимость этой модели на узбекском рынке составляет при пересчете на российскую валюту 1 миллион 500 тысяч рублей.