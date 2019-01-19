Кроссовер Chery Tiggo 7 привезут в Россию этой весной

Компания Chery назвала предварительную дату выхода на российский рынок своего нового кроссовера Tiggo 7, который обещали вывести в продажу еще в конце 2018 года. Согласно заявлениям «Чери», новый «Тигго 7» все-таки доберется до нашей страны и произойдет это весной.

Автомобиль получил все необходимые документы и прошел сертификацию. Поставки кроссоверов в Россию будут осуществляться напрямую из Китая.

Данная модель создана на базе концепт-кара TX, названного «Лучшим прототипом» автосалона в Женеве 2012 года. Разработкой дизайна автомобиля занималась международная команда CTCS.

Техническое оснащение Chery Tiggo 7 для России пока не объявлено, ровно как и цена на автомобиль. Ожидается, что вся эта информация появится ближе к старту реализации этой модели в стране.