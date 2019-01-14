Кроссовер Chery по цене «Весты Кросс» вышел в продажу в КНР

Компания Chery начала официальные продажи на рынке «Поднебесной» своего нового полноразмерного кроссовера Jetour X90, о котором мы писали в начале этого года. Новинка уже доступна для покупателей в любом автосалоне марки в стране сразу в десяти вариантах исполнения.

Габаритные размеры нового Jetour X90 сопоставимы с Hyundai Santa Fe последнего поколения. Автомобиль оснащается 1,5 и 1,6-литровым мотором на 147 и 190 лошадиных сил соответственно. Пару двигателям составляет 6-ступенчатая “механика” или 8-диапазонный “автомат”, а также 7-скоростной “робот”.

В базовый вариант оснащения этой модели входит: система ABS, система стабилизации, цифровая 12,3-дюймовая приборная панель, электронный стояночный тормоз, кондиционер, система помощи при спуске и подъеме, а также 17-дюймовые колесные диски.

Цена нового полноразмерного кроссовера «Чери» в КНР составляет в базовой комплектации 79 тысяч 900 юаней (792 тысячи рублей), что дешевле отечественного универсала повышенной проходимости Lada Vesta SW Cross.

При этом в «топовой» версии стоимость автомобиля составляет уже 139 тысяч 900 юаней или 1 миллион 400 тысяч рублей по актуальному курсу.