Кросс-седан Lada Vesta Cross успешно стартовал на российском рынке

Компания «АвтоВАЗ» отчиталась о предварительных итогах продаж на российском авторынке кросс-версии седана Lada Vesta. Согласно информации, распространенной пресс-службой отечественного автогиганта, за минувший 2018 год дилеры «Лада» реализовали в стране 65 тысяч 85 единиц седанов «Веста» различных модификаций, в том числе Vesta Cross, что в компании считают положительным результатом.

Напомним, что седан «Веста Кросс» стартовал на российском рынке в июне 2018 года. На сегодняшний день данная модель продается исключительно в «топовом» исполнении Luxe, в котором она оборудована 1,6-литровым мотором на 106 лошадиных сил и МКПП. Стоимость седана повышенной проходимости составляет минимальные 753 тысячи 900 рублей.

За модификацию с более мощным мотором на 122 лошадиные силы и МКП просят 778 тысяч 900 рублей, а за версию с АМТ и этим же двигателем – 803 тысячи 900 рублей.