Концепт кросс-седана Hyundai Solaris Cross представлен в Сети

Седан Hyundai Solaris несколько лет подряд возглавлял список самых популярных автомобилей в России.

Несмотря на то, что в последние годы 4-дверка растеряла свою былую популярность, уступив соплатформеннику Kia Rio, «Солярис» все-равно остается одной из самых продаваемых моделей Hyundai в России, хотя основной интерес теперь у автолюбителей страны в линейке «Хендэ» представляет кроссовер Creta.

На днях дизайнер-любитель Юлия Кириенко из Донецка опубликовала в своем аккаунте в Instagram виртуальный концепт Hyundai Solaris, но не в привычном для этой модели исполнении в кузове седан, а в весьма неожиданной версии SUV. Кроссовер Solaris получил к своему названию приставку Cross.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Как вам Hyundai Solaris в кросс-версии? Публикация от PY (@pictureyuka) 21 Янв 2019 в 8:34 PST

От обычной версии седана «паркетник» отличается значительно увеличившимся клиренсом, другим передним бампером, внедорожным обвесом вдоль кузова и массивными колесными дисками. При этом общее оформление дизайна седана в кросс-версии версии сохранилось.

От себя добавим, что такой автомобиль, в случае выхода на рынок, наверняка смог бы составить серьезную конкуренцию растущему сегменту кросс-версий популярных в России моделей, ведь только за последние два года на рынок вышли кросс-модификации седана и универсала Lada Vesta, а также хэтчбека XRay, седана Logan с приставкой Stepway и Kia Rio с литерой X-Line.

Возможно Hyundai стоит задуматься о том, что пора выпустить собственный кросс-седан, а начальной точкой при проектировании новинки для компании выступит именно этот любительский рендер. Что скажешь, «Хендэ»?