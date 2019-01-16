Стало известно, кому разрешат не платить за парковку

Сегодня стало известно о том, что отныне не платить за парковку могут фельдъегери.

Закон об организации дорожного движения в стране спровоцировал немало резонансных скандалов. Чтобы хоть немного успокоить местных жителей, власти пообещали, что не позволят делать парковки возле медучреждений и прочих социально значимых объектов, а также во дворах платными. Кроме того, энтузиасты предложили расширить перечень категорий людей, которые могут не оплачивать парковку.

В настоящий момент оставить на паркинге автомобиль и не платить за место могут инвалиды, герои государства, представители многодетных семей, мотоциклисты, владельцы электрокаров, участники Великой Отечественной Войны, службы оперативного реагирования, представители Росгвардии, СК и другие. С последними поправками список был расширен представителями организации ГФС.

Отметим, что хотят попасть в категорию льготников даже депутаты, ведь сейчас водители служебных авто обязаны платить за парковку. Соответствующее обращение уже было подано на рассмотрение. Это стало особенно важным вопросом в связи с повышением тарифов. Так, в столице на загруженных улицах час стоянки на паркинге может обойтись в 380 рублей. А время, данное на оплату стоянки, сократилось до 5 минут.