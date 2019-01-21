Код региона в номере авто будут опять привязывать к прописке владельца

В проекте новых правил относительно регистрации транспортных средств России есть пункт, который подразумевает привязку номера автомобиля к прописке его владельца. Отметим, что нововведения вступят в силу в конце лета этого года.

Сейчас в практике довольно часто встречаются случаи, когда автомобиль становится на учёт с «неместным» регистрационным знаком. Однако, в скором времени это будет невозможным. Сообщается, что эта норма вступит в силу вместе с законом, который предусматривает то, что дилеры будут сами заниматься регистрацией машин и пользователю больше не нужно будет самому ездить в ГИБДД.

Кроме того, уже в скором времени не контролирующее ведомство будет заниматься изготовлением номерных знаков, а специализированные компании, которые получат на это лицензии.

Напомним, что подобное правило относительно привязки региона регистрации к месту прописки владельца действовало до 2013 года. После этого автомобилисты имели право приобретать машины и оставлять на них номера прежних хозяев, даже если там был указан иной код региона. И уже в скором времени такая возможность у россиян исчезнет. По каким именно причинам было внесены изменения в законодательство эксперты не уточняют.