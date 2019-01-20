Клон Hyundai Santa Fe за 900 тысяч рублей выходит в продажу

На китайском авторынке стартуют продажи нового кроссовера от компании Haima, представляющего собой клона корейского «вседорожника» Hyundai Santa Fe. Автомобиль получил название SG00 и появится в распоряжении дилеров из «Поднебесной» этой весной. Концептуальную версию кроссовера рассекретили в марте 2018 года.

Судя по фотографиям новинки, опубликованным Министерством промышленности КНР, дизайн автомобиля действительно очень похож на «Санта Фэ». У своего собрата кроссовер позаимствовал 6-угольную радиаторную решетку, а также 2-этажную головную оптику. При этом в кормовой части автомобиля сходств с корейцем меньше, поскольку задние фонари имеют собственный дизайн Haima.

Интерьер также практически не пересекается по визуальной составляющей с корейским кроссовером – здесь другая передняя панель, усеченный руль и фирменный мультимедийный комплекс с «парящим» сенсорным дисплеем.

Приводить в движение Haima SG00 будут 1,2, 1,5- и 1,6-литровые турбированные моторы на 148, 163 и 194 лошадиные силы соответственно. Связку им составит 6-ступенчатая МКПП и 7-диапазонный «робот». Привод – только передний.

Предварительная стоимость автомобиля уже объявлена. Она составит в Китае 92 тысячи юаней за базовую комплектацию, что при пересчете на российскую валюту составляет около 900 тысяч рублей.