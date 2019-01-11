Китайский клон Land Rover Discovery по цене «Гранты» вышел в продажу

Китайская автомобильная марка Changan приступила к продажам на местном рынке обновленного вседорожника X70A, являющегося клоном британской модели Land Rover Discovery 4 поколения.

Габаритные размеры автомобиля по сравнению с дореформенным кроссовером не изменились: длина составляет 4620 мм, ширина – 1770 мм, высота – 1820 мм. Колесная база равна 2750 мм.

Приводит в движение новый X70A 1,3-литровый турбированный двигатель на 136 лошадиных сил, работающий в связке с 5-ступенчатой МКПП. Кроме этого мотора доступен 1,5-литровый «атмосферный» агрегат на 96 «сил». Привод – только передний.

Ценник китайской копии «Диско» составляет 49 тысяч 900 юаней или 489 тысяч рублей, что сопостовимо стоимости российского бюджетника «Лада Гранта». За «топовую» комплектацию китайца просят 85 тысяч 900 юаней или 845 тысяч рублей по актуальному курсу.