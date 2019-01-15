Kia представила новый серийный кроссовер Telluride

Компания Kia представила на автомобильной выставке в Детройте (NAIAS-2019) свой самый крупный в линейке серийный кроссовер. Автомобиль с 8-местным салоном дебютировал в концепт-версии прошлой весной на автосалоне в Нью-Йорке.

Отличительной чертой дизайна новинки является наличие в передней его части массивной решетки радиатора, светодиодных фар головного света, а также L-образных фонарей сзади.

Под капот нового Kia Telluride установили 3,8-литровый бензиновый мотор V6, выдающий 295 лошадиных сил при 355 Нм пикового вращающего момента. Пару двигателю составляет 8-диапазонный «автомат». Привод новинки может быть как передним, так и полным.

Производство автомобиля стартует уже в ближайшее время на заводе «Киа» в штате Джорджиа (США). Цены на новинку пока не объявлены.

Информации о том, планируется ли реализация этой самой крупной модели в линейке Kia в России, пока нет.