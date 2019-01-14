КАМАЗ работает над собственными беспилотниками

Представители компании КАМАЗ сообщили о том, что в этом году преступят к первым тестированиям беспилотных транспортных средств собственного производства.

Предполагается, что испытания будут проходить в Набережных Челнах в рамках стандартных дорог. Однако, перед этим систему тщательно протестируют на закрытых полигонах, дабы быть полностью уверенными в безопасном функционировании системы. Стоит отметить, что на испытаниях в салоне авто будет находиться оператор, который в случае непредвиденной ситуации сможет взять управление транспортом на себя.

Напомним, что впервые компания КАМАЗ сообщила о начале разработок беспилотных грузовиков ещё 3 года назад. Тогда даже была показана первая концептуальная модификация 5350, которая получила систему полного привода. Эксперты отмечают, что разработанная специалистами программа беспилотного управления способна распознавать разметку на дороге и указатели. Кроме того, постоянно проводится мониторинг других участников движения, включая пешеходов.

В прошлом году компания уже провела успешные испытания собственного беспилотного автобуса, который работал на электрических батареях. Тогда машине удалось преодолеть 650 километров без вмешательства оператора.