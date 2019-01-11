Как рассчитать коэффициенты ОСАГО по новым правилам. Полная таблица возраст-стаж

С 9 января в России были изменены правила расчета тарифов для полисов ОСАГО. Впервые появились коэффициенты по возрасту и стажу водителя, которые должны позволить сэкономить, но только людям, имеющим большой стаж и возраст.

До введения нового закона по ОСАГО расчет коэффициента по возрасту и стажу делался на основании только четырех категорий, для которых применялись следующие коэффициенты: от 1,0 до 1,8.

Для возраста водителя до 22 лет и стажа вождения до 3 лет применялся коэффициент – 1,8;

Для возраста водителя более 22 лет и стажа вождения до 3 лет – 1,7;

Для возраста водителя до 22 лет и стажа вождения до 3 лет – 1,6;

Для возраста водителя более 22 лет и стажа вождения более 3 лет – 1,0.

Теперь же, согласно новым правилам, для расчета стоимости ОСАГО будут применена таблица, в которая дополнена 58 категориями возраста и стажа.

Отметим, что логика предыдущих расчетов в новых правилах сохранена. Как и раньше, для молодых автомобилистов с минимальным стажем будет применен самый высокий коэффициент, а для возрастных с большим опытом – пониженный.

Согласно данной таблице можно понять, какой коэффициент будет использован страховой компанией при расчете вашего полиса.

Дополнительной категорией являются водители возрастом более 59 лет с опытом вождения более 14 лет. Для них коэффициент расчета равен минимальным 0,93 пунктам.

Напомним, что на днях Daily-Motor.Ru сообщал о планах по очередным реформам ОСАГО. Так, в течение ближайших двух лет страховщики намерены отказаться учета территориальной принадлежности и коэффициента мощности мотора.