Как прогреть АКПП в -30 и не сократить ее срок службы. Советы механиков

Споры о том, нужно ли длительно прогревать двигатель в морозы, не утихают в интернете каждый сезон, и усиливаются с приходом холодов. Кто-то является противником длительных прогревов, поскольку они «убивают» современные хрупкие катализаторы, а кто-то наоборот считает, что греть двигатель необходимо, поскольку существует большая вероятность износа его деталей из-за загустевшего масла.

Но, если с мотором все гораздо проще, то как быть с прогревом автоматической трансмиссии?

По мнению многих автомобилистов, «автомат» прогревается вместе с двигателем, а современное масло рассчитано на широкий диапазон температур и не нуждается в прогреве. Другие считают, что коробку греть в морозы все-таки нужно, чтобы не сократить ее срок службы.

Как действовать правильно, чтобы не «угробить» коробку, рассказали механики одного из автосервисов, специализирующиеся на переборке и восстановлении «автоматов».

По его словам, многие автомобилисты пытаются прогреть автоматическую трансмиссию переключениями между режимами, в частности между «P» и «N», тем самым разгоняя масло в коробке нагнетанием давления насосом, что не имеет смысла, поскольку режимы «P» и «N» являются для «автомата» идентичными за исключением наличия режима блокировки движения в режиме «Паркинг».

Наиболее простым и логичным методом прогрева АКПП механики называют прогрев, состоящий из двух частей. Первый – стандартный запуск мотора, с которым коробка греется параллельно, хоть и не так интенсивно, а второй – прогрев «автомата» в движении, но важно первый километр двигаться максимально плавно и медленно. Никаких других манипуляций с селектором АКПП в морозы выполнять нет необходимости.