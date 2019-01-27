Как далеко может проехать Lada на Coca-Cola? Эксперимент

Парни с канала Garage_54 на Youtube славятся своими сумасшедшими экспериментами над отечественными автомобилями. Последним их проектом, о котором писал Daily-Motor.Ru, была 6-колесная «Нива».

Но пришло время новых испытаний. Задействовав старый ржавый «Жигуль» российские блогеры попытались выяснить, насколько далеко проедет автомобиль, если залить в его топливный бак не бензин, а бутылку газировки Coca-Cola.

Судя по опубликованному видеоролику, предназначенному для англоязычной аудитории канала, первый километр «Лада» на «Кока-Коле» проехала совершенно без проблем, однако после преодоления отметки в 1 километр 700 метров двигатель начал троить. Водитель пытался продолжать движение, но с каждым пройденным метром мотор работал все хуже и хуже и в тоге машина заглохла. Запустить ее не удалось даже с использованием троса, что неудивительно, поскольку автомобиль с ДВС абсолютно не предназначен для использования Coca-Cola вместо бензина.

Как и предполагалось, после вскрытия газировка была абсолютно везде, залив топливный фильтр, свечи и карбюратор.

Но все было бы слишком просто, если бы данный проект закончился на этом. Парни попытались вернуть машину к жизни, промыв все узлы и агрегаты, куда могла попасть «Кола». Удалось ли им это, можно узнать в конце этого видео.

