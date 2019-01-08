Исландцы покорили мир рождественским Porsche 944

Один из исландских мастеров тюнинга решил порадовать почитателей Porsche 944. Он украсил транспортное средство невероятным количеством гирлянд. Машина стала настоящим олицетворением новогоднего настроения.

Эксперты отметили, что данная модель сама по себе является праздничной, так как способна подарить каждому водителю невероятные впечатления от поездки. Классическая эргономика интерьера автомобиля в сочетании с превосходными техническими характер исками никого не оставит равнодушным. А установленная исландскими специалистами яркая иллюминация однозначно автоматически превращает спорткар в генератор хорошего настроения.



Напомним, что этот ретро автомобиль оснащается моторами на 2.5, 2.7 и 3 литра. Отдача автомобиля стартует от 163 и доходит до 250 лошадиных сил. Силовые агрегаты работают вместе с коробкой передач механического типа на 5 ступеней или же с автоматической трансмиссией на 3 ступени.