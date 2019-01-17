Инженер Toyota: Supra покажет хорошее время на Нюрбургринге

Главный инженер компании Toyota Тетсуй Тада в интервью нашим американским коллегам рассказал о том, чего стоит ждать от возрожденной Supra, представленной на автосалоне в Детройте.

По мнению господина Тада, гоночный потенциал «Супры» неоспорим, однако на Нюрбургринге автомобиль может столкнуться с нехваткой максимальной скорости на прямых, хотя из времени 7 минут 40 секунд выйти должен.

К сожалению, главный инженер «Тойоты» не сообщил, планируется ли опробовать, на что способна новая Supra на Нюрбургринге, но если это произойдет и японский спорткар проедет в пределах 7:40 секунд, то автомобиль окажется в компании более старых и известных спортивных машин, таких как Chevrolet Corvette ZR1 и Porsche 911 Turbo S.