Infiniti QX Inspiration не смог доехать до выставочного зала

Премьера нового концептуального электрокара премиального бренда Infiniti началась с неприятностей.

В рамках автосалона в Детройте был представлен концепт под названием QX Inspiration. Однако, технические неувязки не дали возможность произвести на публику должный фурор. Дело в том, что прототип заглох прямо в холле и завести его представители компании так и не смогли. В результате публике сначала показали видео, иллюстрирующее все преимущества будущего электрокара, после чего шоу-кар в буквальном смысле вытолкнули на сцену.

Отметим, что данный концепт олицетворяет будущие электрокары бренда. Первым на рынок должен поступить среднеразмерный кроссовер. Концепт получил двадцати двухдюймовые колёса, а также камеры вместо зеркал.

Интерьер новинки выглядит весьма помпезно. Для отделки использовались премиальные ткани, а на потолке располагается жалюзи из древесины. На передней панели красуются сразу несколько экранов, которые можно настроить под личные предпочтения водителя.

В основу авто легла новая тележка, которая была разработана специально для розеточной линейки бренда. Однако, производитель пока что не спешит обнародовать технические характеристики прототипа. Концепт должен стать серийным уже через 2 года.