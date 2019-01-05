Infiniti привезет в Детройт новый концепт-кроссовера

Японская автомобильная марка Infiniti готовит официальный дебют на автосалоне в Детройте своего нового концептуального электрического кроссовера под названием QX Inspiration. По мнению экспертов, серийная версия этой модели могла бы навязать конкуренцию электрокару Tesla Model X.

Однако выхода продажной версии QX Inspiration ждать не стоит, поскольку прототип предназначен исключительно для демонстрации дизайн-решений марки для ее будущих моделей.

Не разглашаются и технические характеристики машины, но известно, что она построена на абсолютно новой архитектуре, специально созданной для электрических моделей компании.

Что касается дизайна, то новинка получила узкую светодиодную оптику, а также подсвечиваемую «фэйковую» решетку радиатора с логотипом и названием бренда.

Среди других интересных решений в экстерьере стоит выделить наличие внешних камер, заменяющих обычные зеркала заднего вида, а также массивные колесные арки.