Hyundai согласился собирать двигатели в России

Руководитель Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил о том, что компания Hyundai заключила с Минпромторгом РФ 10-летний инвестиционный контракт.

Проект направлен на увеличению локализации производства легковых автомобилей в России.

В рамках данного контракта южнокорейский производитель согласился на обязательства по сборке своих автомобилей с использованием ключевых российских компонентов, в том числе двигателя, коробок передач и элементов системы управления.

Напомним, что ранее стало известно о планах Hyundai по началу производства двигателей в России. Для этого к 2021 году в стране будет построен специальный завод, который может расположиться в Петербурге.