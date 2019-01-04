Hyundai – лидер по продажам кроссоверов в России

Аналитики опубликовали ТОП автомобильных марок с наибольшими продажами в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) на российском авторынке за 2018 год.

Согласно информации «Автостата», брендом-лидером по данному показателю за 11 месяцев предыдущего года является Hyundai, которому удалось реализовать в стране 90 тысяч кроссоверов и внедорожников.

На второй позиции расположилась Renault – 69 тысяч проданных SUV. ТОП-3 замыкает Nissan с показателем в 59 тысяч проданных машин в данном сегменте.

Четвертым и пятым стали Toyota и Kia – 58 и 47 тысяч проданных кроссоверов и внедорожников соответственно.

Вторая десятка распределилась следующим образом: Mitsubishi, Volkswagen, Lada, Chevrolet и Mazda.