Hyundai Creta в кузове кабриолет показали на рендере

Как известно, компактный кроссовер Hyundai Creta является безоговорочным лидером на российском авторынке в сегменте SUV. С момента своего выхода в продажу в нашей стране он не упускал лидерство на протяжении ни одного месяца. Но «Крета» популярна не только у нас. Автомобиль также отлично продается в Индии, где в августе 2018 года кроссовер получил обновление.

Местная студия SRK Designs на днях опубликовала видеоролик и фотографии с виртуальным дизайном Hyundai Creta, выполненном в кузове Convertible (открытый верх).

За основу данного рендера была взята реформенная версия «Креты», получившая несколько доработок от дизайнеров. Так, внедорожный кабриолет индийские дизайнеры оснастили более узкими и необычными фарами, а также крупными секциями для светодиодных ходовых огней, интегрированными в передний бампер.

Но, пожалуй, самым значимым изменением в данном концепте является отсутствие крыши, что весьма нехарактерно для автомобилей такого размера и массы.