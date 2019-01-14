Honda Urban EV задерживается на год

Сегодня компания Honda сообщила о том, что выход нового электрокара на мировой рынок переносится на следующий год, хотя ранее ожидалась, что презентация хэтчбека состоится уже в этом году.

Впервые новинка вышла в свет полтора года назад. Презентация Urban EV проходила во Франкфурте. Во время мероприятия разработчики рассказали, что планируют безотлагательно открыть и глобальные продажи, выводя электрокар на все рынки, где есть потребность в экологическом транспорте.

Весь прошлый год на дорогах мира встречались различные прототипы электрохэтча, что говорило о том, что массовые продажи начнутся совсем скоро. Последние снимки опубликовал немецкий журнал. Если ему верить, то новинка получит так называемую лупоглазую оптику, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне будет установлена невероятная широкоформатная приборная панель.

Про технические характеристики глобальной модификации электрокара пока ничего неизвестно. Немцы уверены, что глобальная презентация состоится на том же автосалоне, во Франкфурте, осенью этого года. Но первые экземпляры попадут к дилерам не раньше 2020 года. Для Европы будет изначально выделено не более 5 тысяч машин. Эксперты убеждены, что такие строгие ограничения связаны с тем, что производитель, начав выпускать розеточные авто, столкнулся с рядом проблем. Из-за этого он пока не может гарантировать большие отгрузки.