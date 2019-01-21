Honda представила в Детройте обновленный CR-V

На автомобильной выставке в Детройте (NAIAS-2019) компания Honda представила обновленный кроссовер CR-V пятой генерации. В рестайлинге автомобиль слегка освежился внешне и получил расширенный список доступного оборудования.

Визуально отличить новый CR-V от предыдущего можно по обновленным бамперам, иной форме противотуманных фонарей, слегка измененном рисунке передней и задней оптики, а также некоторым дополнительным деталям экстерьера и интерьера.

Салон нового CR-V обзавелся более качественными материалами отделки, улучшенной шумоизоляцией, немного пересмотренной эргономикой, полностью цифровой приборной панелью и новой мультимедийной системой с мощной акустикой.

Техническое оснащение автомобиля осталось без изменений. В базовой версии приводить в движение реформенный CR-V будет прежний 2-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил при 189 Нм крутящего момента. Кроме него для покупателей будет доступен более мощный 2,4-литровый двигатель на 188 «сил», а также 1,5-литровый турбомотор на 175 «скакунов».

В списке дизельных моторов значатся: 1,6-литровый на 120 л.с. и 1,6-литровый турбированный на 160 «лошадей».

Напомним, что на российском авторынке CR-V продают исключительной с бензиновыми двигателями, рабочий объем которых равен 2 и 2,4-литрам.