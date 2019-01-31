Ginetta представила тизер своего нового спорткара

Британская компания Ginetta анонсировала скорый дебют своего нового спорткара. Речь идет о пока неназванном карбоновом автомобиле, который дебютирует на Женевской автовыставке 2019 года в марте (Geneva Motor Show).

На днях в Сети появился первый тизер этой модели, дающий первое понятие как она будет выглядеть. По предварительным данным, в основу данного купе ляжет трубчатое шасси из композитных материалов и полностью карбоновый кузов. За счет этих решений инженерам Ginetta удалось уместить массу спорткара в отметку в 1200 кг.

Приводить в движение новинку будет 6-литровый атмосферный мотор V8 собственной разработки Ginetta. Связку ему составит секвентальная трансмиссия.

Напомним, что последним «детищем» британской фирмы Ginetta является легкий спорткар G60, дебютировавший в 2013 году. Автомобиль разгоняется с места до первой «сотни» за 4,9-секунды, а его максимальная скорость составляет 265 километров в час.