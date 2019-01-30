Гибрид Toyota Prius прекратили продавать в России

Компания Toyota прекратила продажи на российском авторынке своего гибрида Prius. Машина недоступна ни у одного из дилеров, а также исчезла с официального сайта «Тойота» в России.

Причина, по которой купить «Приус» в РФ не получится, связана с тем, что компания ждет поставок обновленной версии этого хэтчбека. При этом официальные представители Toyota в России не спешат называть предварительные даты возобновления продаж этой модели в стране, так как этот гибрид пользуется высоким спросом на мировых рынках, чего нельзя сказать о нашем – за 2018 год было продано всего 23 такие машины.

Напомним, что Toyota Prius является самым доступным гибридом на рынке РФ. Стоимость автомобиля до его прекращения продаж начиналась с отметки в 2 миллиона 322 тысяч рублей. Что касается обновленной версии этой модели, то она явно окажется дороже, но будет иметь систему полного привода в одной из комплектаций, а также получит модернизированный дизайн.