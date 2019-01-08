ГИБДД проводит рейд и массово проверяет водителей на трезвость

Согласно официальной статистике, в первые 4 дня нового года в стране было оштрафовано 247 автомобилистов, которые сели за руль в пьяном состоянии. В это же число входят и те водители, которые отказались от прохождения освидетельствования у медицинского работника и автоматически были причислены к ряду нетрезвых автомобилистов.

Напомним, что все инспекторы ГИБДД обязаны следовать чёткому алгоритму при проверке на трезвость. При подозрении водителя в нарушении ПДД, тест на алкотестере проводится в присутствии свидетелей. Если таковых нет, то инспекторы обязаны проводить видеофиксацию.

Водитель имеет полное право отказаться от этой процедуры без объяснения причины. Но, в таком случае потребуется медицинское освидетельствование у нарколога. Если автомобилист откажется и от этой процедуры, то в таком случае он получит наказание в соответствии с самым строгим правонарушением, аналогичным управлению автомобилем в нетрезвом состоянии.

Напомним, что на данный момент штраф за пьяное вождение составляет 30 тысяч рублей. Кроме того, водителя, в зависимости от ситуации, могут лишить прав вплоть до 2-х лет.