Geely готовится к углубленному производству моторов в Белоруссии

Китайская компания Geely объявила о том, что в 2019 году приступит к углубленному производству своих моторов в Белоруссии.

Речь идет о сборке двигателей на мощностях завода в Жодино («БелДжи»), где сейчас выпускают только три модели марки, в то время как большая часть мощностей предприятия пустует.

Ранее «Джили» уже пыталась начать в Белоруссии сборку двигателей – из «Поднебесной» завозились блоки, а на заводе уже прикручивалось все навесное оборудование. В итоге от этой идеи компании пришлось отказаться, поскольку обходилась она не дешево.

Но с 2019 года все изменится. На «БелДжи» китайцы собираются полноценно начать собирать сразу три силовых агрегата с индексом JLD-4G20 рабочим объемом 1,8, 2- и 2,4-литра. Кроме того, сообщается, что уже с апреля этого года собранные в Белоруссии двигатели начнут устанавливать на том же предприятии модели.

Напомним, что сейчас завод в Жодино осуществляет производство трех моделей Geely: это кроссоверы Atlas и Emgrand X7, а также седан Emgrand 7.