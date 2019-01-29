Geely FY11 получит полный привод

Компания Geely опубликовала в сети фотографии салона своего первого кросс-купе, который известен общественности под внутрикорпоративным именем FY11. Эксперты заявили, что китайские разработчики однозначно были под впечатлением новинок BMW и кое-что переняли.

Главной изюминкой интерьера нового автомобиля стала приборная доска, которая практически полностью копирует недавнее достижение немецкого производителя. В целом, форма панели весьма оригинальна, однако, расположение спидометра и тахометра уж слишком напоминают решения, используемые в последних BMW.

А вот с технической точки зрения автомобиль китайской фирмы абсолютно самобытен в своём роде. Он построен на базе модульной платформы СМА, двигатель располагается поперёк. В базовой модификации доступен только передний привод, но разработчики обещали и полноприводный вариант. Под капотом могут располагаться моторы на бензине: полуторалитровым агрегат с отдачей в 175 лошадиных сил и двухлитровый двигатель с отдачей в 238 лошадей. О трансмиссии пока сведений нет.

В продажу новинка поступит до конца года. Очевидно, что перед дебютом будет озвучено звучное маркетинговое имя для кросс-купе.