Ford Mustang может стать российским и электрическим

Мечтали стать владельцем автомобиля Ford Mustang, но живете в России и его цена сильно «кусается»? Не беда. Местная компания Avair огласила планы по созданию и началу продаж в стране собственной модели, созданной на базе дизайна «Мустанга» 1967 модельного года, с электрическим мотором.

Более того, в Avair рассчитывают, что смогут выпустить электрический Mustang даже прежде самого «Форда».

По задумке авторов проекта, с места до первой «сотни» электрокар с дизайном классического Ford Mustang будет разгоняться всего за 2,2-секунды, а его максимальная скорость составит 250 километров в час. Мощность электромобиля составит 840 лошадиных сил, а запас хода будет равен 507 километрам.

Для того, чтобы дизайн машины и бесшумный мотор электрокара не вводили людей заблуждения, звук российского электрического «Мустанга» будет воспроизводиться через специальные динамики и имитировать звук работы двигателя и выхлопа Mustang Shelby GT500.

К сожалению, даже примерные сроки появления такой машины, даже в прототип-версии, пока не называются, уже не говоря о “продажной” модификации.