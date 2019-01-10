Ford Explorer получит 300 «лошадей» в базовой версии

Компания Ford представила общественности свой новый кроссовер Explorer в шестой генерации.

Впервые модель начала выпускаться около 30 лет назад. В течение двух десятилетий модель была исключительно заднеприводной. Однако, уже в пятой генерации появилась система переднего привода с поперечным расположением силового агрегата.

Автомобиль же в 6 генерации вновь получит систему заднего привода. Подключение полного привода можно будет приобрести лишь за отдельную плату. Вес автомобиля сократился на 50 килограммов, а вот длина колёсной базы, напротив, выросла, и теперь составляет 3 метра и 2.5 сантиметров.

Внешне новинка выполнена в стиле прошлого поколения, хотя головная оптика и стала более узкой. Появилась другая решётка радиатора. А вот в салоне наблюдаются разительные перемены. Установлен шикарный широкоформатный сенсорный экран для управления системой мультимедиа диагональю в 10.1 дюйм. Он элегантно сочетается приборной доской цифрового типа. Но, такое решение актуально только для топовой версии авто, тогда как в базовой модификации будут установлены аналоговые приборы и тачскрин диагональю в 8 дюймов.

Базовым двигателем новинки станет четырёхцилиндровый мотор, мощность которого составит 304 лошадиные силы. В топовой модификации будет установлен трёхлитровый V6 с 370 лошадиными силами.

Выпуск кроссовера нового поколения будет начат в Чикаго. Стартовая цена составит 2 миллиона 190 тысяч рублей. Ожидается, что новинка выйдет и на отечественный рынок.