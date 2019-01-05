Ford Explorer получил полицейскую форму

Несмотря на то, что новая генерация Ford Explorer дебютирует только 9 января на специальном мероприятии в Детройте, американские полицейские уже знают, как будет выглядеть эта модель.

До полиции США машина добралась еще этим летом, поскольку «Форд» является главным поставщиком машин для местной службы охраны правопорядка. За это время новым Explorer были установлены специальные обвесы, мигалки и оборудование, а также подготовлены наклейки на кузов, говорящие об их принадлежности полиции.

Новый Ford Police Interceptor Utility укомплектован гибридной силовой установкой, состоящей из 3,3-литрового бензинового V6 и электромотора. Расход топлива внедорожника составляет 9,8-литра на 100 км в смешанном цикле, что на 41% экономичнее предыдущего «Эксплорера» с 3,7-литровым V6, что позволит полицейским учреждениям сэкономить на бензине как минимум 3 тысячи 500 долларов в год.

Максимальная скорость автомобиля составляет 220 километров в час. В качестве трансмиссии задействуется 10-диапазонный “автомат” и система полного привода.

Также для полиции будут предоставлены и более мощные версии этой модели, но таких машин будет не так много. Это модификация с 3-литровым турбомотором EcoBoost, а также более доступный вариант с 3,3-литровым «атмосферником».