Ford Explorer планируют собирать в России

Полноразмерный паркетник в новой генерации должен быть официально представлен уже через 6 дней.

Профильные эксперты убеждены, что обновлённый автомобиль обязательно появится на территории России. Более того, случится это должно уже до конца этого года. По всей видимости бренд хочет начать локализованную сборку новинки в Российской Федерации. Ориентировочно производственной площадкой будет выбран завод Елабуга.

Глобальная модификация автомобиля будет построена на базе CD6. В продажу базовая версия поступит с системой переднего привода. А полноприводную версию можно будет купить в топовых модификациях. Под капотом будут работать новые силовые агрегаты, но для России вероятнее всего предложат авто с двигателем объёмом в 3.5 литра.

Внешне кроссовер будет выполнен в полном соответствии с основными стилистическими особенности производителя. Будут изменены лишь некоторые детали. Салон может быть пятиместный или семиместный.